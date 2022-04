La Rassegna “Comix Street”

Stornara, piccolo borgo della Provincia di Foggia, è ormai da alcuni anni diventata la Mecca della Street Art, grazie a Stornara Life Aps e agli 80 murales realizzati, nell’ambito del Festival annuale di street art Stramurales, da artisti provenienti da tutte le parti del mondo.La Rassegna di maggio rappresenta una nuova proposta di contaminazione culturale, in quanto realizza l’incontro e l’interscambio tra Street Art e Arte del Fumetto. Il Festival Stramurales, diventato una realtà artistica e culturale di grande importanza, ha dato vita nel corso deli anni ad un museo a cielo aperto, sempre visitabile, ed è stato arricchito dalla partecipazione di artisti di fama internazionale.La sfida di maggio ha stimolato la creatività e la passione di alcuni artisti, che hanno accettato con piacere la proposta di partecipare al Comix Street e di farsi contaminare da altre forme d’arte.A maggio pertanto saranno presenti a Stornara anche i seguenti famosi artisti di street art, con l’intento di realizzare murales ispirati all’Arte del Fumetto: Devi (famoso street artist di Capurso), The Gaetan (al secolo Gaetano Procacci, writer che nei suoi muri dipinge l’ossessione verso l’ambiente lavorativo e l’incomprensione esistenziale), Tony Espinar (Urban artist spagnolo esprime il suo talento dipingendo murales ricchi di riferimenti culturali ed allegorici), Wanda Hutira (artista proveniente dalla Romania), Alaniz Niz (artista argentino che ha già lasciato a Stornara nelle precedenti edizioni dello Stramurales capolavori di straordinaria bellezza ed intrisi di profondo significato).Subito dopo la realizzazione del Comix Street di maggio, l’associazione Stornara Life Aps darà il via, in collaborazione con il Comune di Stornara, alla preparazione della V edizione del Festival di Street Art Stramurales 2022, che si terrà come da tradizione nel mese di agosto.Si comincia sabato 7 con la presentazione ufficiale della mostra degli artisti presenti, poi la Scuola del Fumetto Gulliver, sede di Foggia, presenterà i propri corsi attraverso le performance degli allievi, a seguire l’esposizione dei lavori.Nell’Area Fumetto è previsto il firmacopie degli autori ospiti, poi per gli incontri con l’autore ci sarà “Giulio Giordano e il suo Diabolik”, modera Francesca Capone.Lo Splash Archivio Andrea Pazienza – MAT Museo San Severo, presentano “Andrea Pazienza e i suoi murales” modera Antonello Vigliaroli, seguirà la performance Live dell’artista Angela Vocale.La libreria L’Albero dei Fichi, presenterà il Laboratorio di lettura, mentre L’associazione OltreBabele di Cerignola presenterà alle 10:00/11:00 il workshop con i fumettisti Giuseppe Sansone e Giuseppe Guida, poi la sfilata dei Cosplay con una madrina d’eccezione: Monica Shizuka Borrelli.Alle ore 12.00 è prevista la performance delle scuole “Disegnando una storia a fumetti”, poi a cura del prof. Antonino Foti, una performance dell’Accademia delle Belle Arti di Foggia.Dopo la pausa pranzo il programma riprende alle ore 16.00 con la performance di Giulio Giordano alla quale seguiranno gli incontri nell’Area Interviste con Alessia Paragone de Il Mattino di Puglia e Basilicata, che incontrerà Giordano e Giuseppe Sansone. Per finire Laboratorio MIraArte in tavola e la presentazione del murales “Un volo speciale” a cura di Giuseppe Guida. Dopo l’Area Talk con Alessia Paragone, le scuole potranno incontrare il fumettista disneyano Giuseppe Sansone che presenterà il libro “Fuga da Diversilandia”.Seguiranno gli incontri con gli autori Domenico Sicolo e Mario Lo Greco.Domenica 8 il Mondo dei Cosplayer incontra Monica Shizuka Borrelli, una delle più importanti e versatili cosplayer degli ultimi anni, con più di quaranta costumi all’attivo, poi una performance delle scuole “Disegnando una storia a fumetti live” e la presentazione del graphic novel “Il pilota polacco” di Umberto Mentana. È previsto inoltre un workshop con Andrea Buongiorno, Giuseppe Sansone, Giuseppe Guida, Domenico Sicolo e Umberto Mentana. La Scuola di Fumetto Gulliver di Foggia…e molte altre iniziative, performance e spettacoli.”in più verranno anche alcuni youtuber famosi per adolescenti e artisti di strada che faranno da scenografia per tutta la durata dell’evento… e molto altro.

