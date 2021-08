“L’ università buona non si vede dalla formazione in presenza o a distanza, ma dalla qualità che offre”

Pierpaolo Limone, leccese, è il Magnifico Rettore dell’ Università di Foggia. Idee chiare, metodi manageriali, visione nitida di insieme. Limone ha fatto dell’ ateneo foggiano un gioiello al passo con i tempi. Lo dimostra ampiamente un dato: la crescita di immatricolazioni che l’ anno scorso hanno superato del 33 per cento il numero della stagione antecedente. Un boom. Il Quotidiano ha intervistato il Magnifico Rettore professor Pierpaolo Limone.

Rettore Limone, qual è l’ area geografica servita dalla vostra università?

” Certamente Foggia, la Capitanata e la Bat, ma abbiamo molti studenti di regioni limitrofe, penso al Molise, Basilicata e parte della Campania. Dimostra che questo ateneo è tenuto in buona considerazione”.

Quali le facoltà che vengono maggiormente… attenzionate?

” Penso all’ ottimo Policlinico, alla facoltà di agraria, a quelle umanistiche e sociali e giurisprudenza. Insomma siamo messi bene”.

Come avete reagito alla crisi pandemica?

” Inutile dire che ha scombussolato e non poco i piani di tutti e naturalmente i nostri. Però l’ ateneo ha saputo reagire bene, con coraggio e tempestività. In pochi giorni abbiamo usato la tecnologia e tutti i supporti della modernità con le lezioni a distanza. Stessa cosa per i servizi di segreteria. Penso che dobbiamo abituarci a questa situazione”.

Cioè?

” Ritengo che sia ancora il momento di corsi ibridi, cioè in presenza, ma pure a distanza, idem per le biblioteche. Ce lo impone la situazione”.

Vi è chi sostiene che la vera università, per la socialità che offre, è quella in presenza..

” In parte sul concetto di socialità concordo. Tuttavia oggi la socialità è raggiungibile sui social facendo rete. A mio avviso l’ università buona non si vede dalla formazione in presenza o distanza, ma dalla qualità che offre. Le ripeto, in questo momento dobbiamo tutti abituarci ad una situazione ibrida . L’ università è chiamata adesso più che mai a competere su piani formativi ed essere ripensate come agenzie formative”.

Quando un ateneo va bene il merito è del rettore..

” Direi che i meriti sono equamente divisi e a Foggia abbiamo un corso docenti di prima scelta”.

Immatricolazioni, come va?

” Per l’anno a venire aspettiamo i numeri, è presto. Per quello passato siamo felici perchè abbiamo registrato un aumento del 33 degli iscritti in più rispetto alla stagione precedente. Un successo tenuto conto della situazione piuttosto problematica”.

Bruno Volpe

