“Inside the market”, 50 studenti di Economia alla Borsa Italiana

L’11 febbraio scorso una delegazione di 50 studenti del Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia ha partecipato al corso avanzato di formazione “Inside the market” presso la Borsa Italiana. L’iniziativa è stata organizzata dai rappresentanti degli studenti di Unilovers del Dipartimento che ha da subito accolto con entusiasmo l’idea e l’ha fortemente appoggiata. “È la prima volta che una delegazione di studenti dell’Università di Foggia si reca presso una società di tale standing. L’idea che ci ha spinto a creare questa opportunità per i nostri colleghi – dichiara Federica Gelormini, co-organizzatrice dell’evento – è stata la necessità di offrire agli studenti un modo per rendere pratico ed approfondire ciò che è trattato durante gli insegnamenti previsti nei corsi di laurea magistrali e triennali. Fondamentale è stato l’appoggio dello stimato Direttore del Dipartimento, prof. Contò”. L’iniziativa si è articolata in un corso tenuto da tre relatori con provata esperienza nel settore finanziario: Gabriele Villa, ex London Stock Exchange e attualmente Head of International Business Development in Directa SIM (società torinese pioniere del trading on line in Italia); Elettra Pescetto, Product Development Specialist – Primary Markets in Borsa Italiana; Luca Filippa, Chief Executive Officer di FTSE Italy Spa. Ed è stato finanziato attraverso i fondi di Dipartimento dedicati alle attività gestite dagli studenti. Un gruppo attento, motivato e curioso quello che ha trascorso la giornata a Palazzo Mezzanotte, tanto da meritarsi i complimenti dello staff della Borsa Italiana e dei relatori. In particolare Gabriele Villa ha sottolineato come “noi crediamo nel futuro, noi crediamo nelle persone smart. Per Directa SIM è stato un piacere condividere con il gruppo di entusiasti e degni studenti dell’Università di Foggia la nostra esperienza sui mercati finanziari. Voi tutti siete studenti abili ed intelligenti, infatti non abbiamo dubbi sulle vostre future brillanti carriere, e se magari vorreste fare trading, vi aspetta un account Directa!”. Sullo stesso fil rouge Elisabetta Viola – Associate-Junior Academy Italy per London Stock Exchange: “Ci auguriamo che questo possa trasformarsi in un rapporto di collaborazione continua nel tempo.” È proprio questo ciò che si augurano anche tutti gli studenti che con proattività ed entusiasmo hanno partecipato al corso. Iniziative di questo genere contribuiscono a sviluppare negli studenti soft e hard skills infatti l’Università deve ricoprire sempre più il ruolo di bacino e realizzatore di idee con questi obiettivi.

