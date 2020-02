American Songs al Giordano, con la splendida voce di Karima

Sarà il concerto “American Songs – Tribute to Burt Bacharach” a dare il via ufficialmente all’edizione 2020 del Festival dei Monti Dauni, tra i festival d’eccellenza riconosciuti dalla Regione Puglia, che anche quest’anno inaugura il suo cartellone proprio nel capoluogo dauno. Mercoledì 4 marzo, infatti, alle ore 20.30, sarà il prestigioso Teatro “Umberto Giordano” di Foggia ad accogliere la cantante italo-algerina Karima (già apprezzatissima ospite del Festival nel 2018) e la Apulia Jazz Orchestra, alle prese con gli standard più amati della tradizione americana e brani che omaggiano il compositore di fama mondiale Burt Bacharach, a cui Karima è legata da un sodalizio artistico di lunga durata. Il concerto, ideato e presentato da Massimo Marsico, sarà diretto da Agostino Ruscillo, direttore artistico della rassegna musicale e l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza, a sostegno dell’Unità Operativa Complessa di Oncoematologia Pediatrica di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Lunedì 2 marzo, inoltre, alle 18:30, presso la libreria Ubik di Foggia, sarà presentato il libro “Voglia di Vita”, scaturito dalle esperienze dello stesso reparto dell’ospedale di San Giovanni Rotondo e dalle testimonianze dei ragazzi che hanno sconfitto il male. Il ricavato della vendita sarà devoluto in attività di ricerca. Durante l’evento del 4 marzo, sarà presentato il cartellone della XVIII edizione del Festival dei Monti Dauni, che in questi anni ha coniugato sapientemente la musica con i più bei luoghi del nostro territorio, dagli incantevoli Comuni collinari della Daunia alla città capoluogo. I biglietti del concerto sono disponibili nel circuito Ciaotickets e sono acquistabili anche con i Bonus Cultura del Miur 18 App e Carta del Docente.

