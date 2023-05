G&w Electric invia le lettere di licenziamento, senza lavoro 114 famiglie

“Sono state inviate nella giornata di ieri da parte di G&w Electric, le lettere di licenziamento a tutti i lavoratori in forza al sito produttivo di Foggia, nella zona Asi di Borgo Incoronata”. E’ quanto dichiara in una nota il segretario generale Fiom Cgil Foggia, Marco Potenza, in riferimento alla vertenza occupazionale legala alla società che opera nel settore delle apparecchiature elettriche, annunciando che sarà avanzata richiesta di “revoca al tribunale” della procedura. “Con effetto immediato 114 famiglie foggiane si trovano senza lavoro. La multinazionale americana – aggiunge Potenza – cancella con un colpo di spugna 33 anni di storia dello stabilimento ex Tozzi Sud, facendo pagare alle lavoratrici ed ai lavoratori il prezzo delle fallimentari scelte di un management inadeguato”. Secondo il segretario generale della Fiom di Foggia si tratta “di un atto arrogante ed irresponsabile che non soltanto non tiene conto degli enormi sforzi profusi dalle Istituzioni, ma che mostra tutta la propria indifferenza verso le enormi ripercussioni sul piano sociale che ne scaturiscono”. Il rappresentante sindacale ritiene che sin dall’inizio “la G&w ha avuto un posizione di totale chiusura, arrivando a negare finanche l’utilizzo di ammortizzatori sociali più volte proposti dalla Regione Puglia e dal Ministero del Lavoro. Inoltre, il tutto avviene proprio nel mentre si era in attesa di una seconda convocazione del ministero delle Imprese e del Made in Italy”.

La Fiom chiede al ministro Urso “di intervenire commissariando l’azienda. È l’unico modo per tenere in vita lo stabilimento”. “È opportuno anche intervenire su Enel ed Acea, che attualmente rappresentano – conclude Potenza – i maggiori committenti di G&W, le quali, avendo partecipazioni pubbliche, devono necessariamente mostrare la loro responsabilità sociale”.



Pubblicato il 16 Maggio 2023