Giochi d’acqua è la “nuova sfida” di Acquedotto Pugliese

“Giochi d’acqua – le challenge” è la nuova campagna di sensibilizzazione al valore dell’acqua che parte sui profili Social aziendali. L’iniziativa si inserisce nella già ampia offerta di iniziative, rivolte a sensibilizzare clienti e cittadini in tema di valorizzazione e uso consapevole dell’acqua e mira al coinvolgimento di un’ampia platea di pubblico: i bambini in età scolare, gli adolescenti e gli adulti. Un pubblico variegato, riunito nell’obiettivo di rendere sempre più espliciti e condivisi i valori etici e sociali legati al bene acqua, con strumenti e azioni ad hoc, sviluppati sulle piattaforme social. Partendo dal paradigma “fare è uguale a raccontare”, gli utenti saranno i protagonisti della campagna: coinvolti in azioni che si trasformeranno in racconto, condivideranno le proprie esperienze e competenze, mettendo in circolo informazioni utili e preziose e misurandosi con simpatici giochi. Un modo intelligente e divertente per esorcizzare gli “effetti collaterali” della delle misure restrittive alla circolazione in corso, e insieme, per provare a riflettere, una volta di più, sull’importanza dell’acqua, bene primario indispensabile. Tanto più in questi giorni così difficili, in cui la disponibilità di risorsa idrica si rivela essenziale per garantire condizioni igieniche ottimali ai cittadini e il prosieguo delle attività aziendali, in primis quelle svolte dalle strutture sanitarie, soprattutto quelle di nuova istituzione realizzate per fronteggiare l’emergenza contagi. Con Giochi d’acqua – le challenge Acquedotto Pugliese intende inaugurare una nuova modalità di comunicazione, attraverso uno storytelling costruito sui valori della naturalità e autenticità dell’acqua, con uno stile diretto e moderno, attraverso un visual illustrativo dai contenuti coinvolgenti, condivisibili e “virali.” “Coinvolgere i cittadini digitali attraverso l’intrattenimento e il gioco è il nostro contributo alla creazione di una grande comunità, di ambasciatori dell’acqua pubblica. Ci rivolgiamo ai giovani soprattutto ma anche ai meno giovani perché insieme, attraverso la condivisione di pensieri e conoscenze personali contribuiscano alla costruzione di una rinnovata cultura dell’acqua, bene comune – dichiara il Presidente di AQP, Simeone di Cagno Abbrescia -. Il nostro desiderio è, ora più che mai, che i nostri clienti si sentano parte di una comunità di valori”.

