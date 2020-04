Sanitaservice Asl Fg: manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di sanificazione

L’Azienda, con sede in Foggia in Via Michele Protano, accoglie manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di sanificazione interno ed esterno di ambulanze ed operatori che svolgono attività di soccorso COVID -19, mezzi adibiti alla raccolta di tamponi da sottoporre a verifica per COVID 19 e nei locali di vestizione e svestizione.Possono partecipare alla gara tutti quelli ammessi dall’ordinamento ex art. 46 del D.Lgs. 50/16.L’importo dell’appalto, la durata e requisiti di partecipazione sono definiti nella manifestazione di interessedisponibile sul sito Internet https://www.sanitaserviceaslfg.it/at/?tipologie=atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura.

IL RUP – geom. Giuseppe Liscio.

