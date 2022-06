“Focara di sangue”: un romanzo di frontiera ambientato al Sud

“Focara di sangue” dello scrittore Carmelo Greco è un romanzo di viaggio e di frontiera, di polvere e coraggio, ambientato in una parte del Sud Italia facilmente riconoscibile per alcuni temi ricorrenti, come la Xylella o la focara dello stesso titolo, cioè l’enorme pira in onore di Sant’Antonio che viene accesa a metà gennaio a Novoli, in provincia di Lecce. Ma per la storia che affronta, il romanzo pubblicato da edizioni fogliodivia potrebbe essere ambientato anche per le strade di Foggia o di altri centri della provincia, poiché prova a capire ed approfondire le inquietudini che agitano un manipolo di ragazzini schiacciati dal “violento gioco di potere degli adulti”, fino a sconfinare nel tema della devianza giovanile. Il libro sarà presentato a Foggia venerdì 3 giugno 2022, alle ore 17.45, presso la Terrazza della Biblioteca “la Magna Capitana”.

All’incontro sarà presente l’autore Carmelo Greco, che ha scritto un romanzo di formazione duro, potente, di denuncia sociale, che prova ad indagare sul perché una certa mentalità si insinui nella mente dei ragazzi e li corrompa. Una denuncia che, prima ancora di essere rivolta contro la malavita organizzata e certe prassi clientelari, punta alla coscienza degli adulti, a questo mondo che da troppo tempo ha smesso di occuparsi dei nostri ragazzi. Nonostante l’interesse per i giovani sia al centro del frasario politico e istituzionale. L’iniziativa è promossa dall’associazione Fratelli della Stazione, la Biblioteca di Foggia “la Magna Capitana”, edizioni fogliodivia, il giornale di strada Foglio di Via, Foggia Città Aperta ed il Presidio del Libro di Foggia – Rivolta Pagina. È il mese di gennaio e a Tumoli, nel cuore dello Jentu, tutti aspettano l’accensione della focara, una moderna torre di Babele che, invece di sfidare il cielo, sembra quasi accarezzarlo. Lo sanno bene Mirko, Mauro, Sergi, Rizzelli e Nitto. Sono tutti lì, ai piedi del falò, in attesa che la pira prenda fuoco in onore di Sant’Antonio Abate. Ed è intorno alle sue fiamme che si agitano le inquietudini di questi cinque adolescenti alle prese con una natura e una società ostili, dove tutti si muovono in un mondo arcaico, dominato da una violenta bellezza che a tratti riesce a dominare persino il vento di Scirocco. Carmelo Greco è nato a Catania nel 1966. Giornalista professionista, dal 2014 ha stabilito il suo domicilio in Puglia, nel Salento, dopo aver vissuto a Bologna e Milano. Oltre ad aver scritto alcune opere teatrali, è autore del romanzo Le stagioni di Cavabella e della storia di impresa Sui banchi del Salento. edizioni fogliodivia, invece, è un’associazione culturale che pubblica principalmente libri con tematiche sociali, di frontiera, di emarginazione. Nasce dall’esperienza del giornale di strada “Foglio di Via”, distribuito dai senza dimora di Foggia che proprio nell’attività di diffusione del giornale trovavano una piccola occasione di reddito. I libri puntano a far camminare altre storie, altre vite, come quelle toccate nel libro di Carmelo Greco

