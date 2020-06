Da Manfredonia a Lecce, grandi emozioni per la ripartenza dei teatri

Il 15 giugno per il mondo della cultura non è solo la data ufficiale della apertura dei teatri ma è anche il solco simbolico che allontana, almeno parzialmente, i fantasmi della chiusura durata 99 giorni. In Puglia c’è chi ha voluto celebrare questa ripartenza con spettacoli iniziati proprio a mezzanotte. Sono stati questi i temi dell’ultima puntata di stagione per #TPPLIVE, il format on line del Teatro Pubblico Pugliese in onda su Facebook, che in questi mesi di lockdown e chiusura ha analizzato il mondo dello spettacolo dal vivo da diverse angolature. A rispondere alle domande delle giornaliste Ileana Sapone e Maddalena Tulanti sono stati Salvatore Tramacere, regista e direttore del Teatro Koreja di Lecce che, nella notte fra domenica 14 e lunedì 15 ha incontrato il pubblico che nel corso del lockdown ha sostenuto il teatro per assaporare la gioia di rincontrarsi nel segno del teatro; e Cosimo Severo di Bottega degli Apocrifi di Manfredonia che, anche in questo caso a mezzanotte e un minuto di lunedì 15 giugno, dopo 99 giorni, ha riaperto il Teatro Comunale “Lucio Dalla” con un “Un sogno a mezzanotte”, rito collettivo di teatro e musica per 50 spettatori paganti. “È successo qualcosa di unico – ha commentato Cosimo Severo -. Una pausa che nessuno aveva messo in conto e stanotte è stato stranissimo vedere la periferia di Manfredonia vivere come se fosse giorno. Ho visto il pubblico molto disciplinato, sin dall’ingresso a teatro. Negli occhi dei presenti c’era lo sguardo di chi vedeva quel posto come la prima volta”. Da Manfredonia a Lecce, è stato un mostrare tutto l’amore per il teatro. “È stato straordinario vedere la gente tornare a teatro – ha confermato Salvatore Tramacere -. Abbiamo deciso di puntare sull’incontro con il pubblico, con l’obiettivo di far ricordare alla gente che questo è un teatro. Ovviamente non potevamo accogliere tutti, ma abbiamo voluto illuminare sia gli attori sia il pubblico con le luci di scena perché volevamo che tutti si sentissero protagonisti, e l’emozione è stata fortissima”. Emozioni rivissute anche nei due contributi video andati in onda durante la puntata, che hanno fatto rivivere parte delle due notti ‘magiche’ di Lecce e Manfredonia.

