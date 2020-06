Usura: nel 2019 oltre duemila accessi al Fondo di solidarietà

In Puglia la fa da padrone il gioco d’ azzardo, legale e illegale, con un “fatturato” complessivo di 15 miliardi. Lo si ricava dai dati pubblicati nella relazione della Fondazione Antiusura che ha approvato ieri il bilancio al 31 Dicembre 2019. La Fondazione ha celebrato ieri i suoi 25 di esistenza con un titolo significativo: “Insieme… accanto ai poveri”. Il dato più significativo è appunto, il ricorso al gioco d’azzardo, avverso il quale la Fondazione ha adottato varie misure di prevenzione e repressione. Tuttavia, nonostante le tante iniziative, anche nel 2019 l’azzardo in Puglia ha fatto consumare 15 miliardi di euro, tra legale e illegale. Piuttosto negativo il commento sul disimpegno della Regione che secondo la relazione. “Ha annullato ogni beneficio assicurato dalla Legge 43 del 2013 in materia di regolamentazione dell’offerta di azzardo, approvando la disapplicazione di uno strumento importantissimo per la riduzione del consumo: il cosiddetto distanziometro. Il Legislatore regionale ha annullato tutti gli sforzi di decine di associazioni che su tutto il territorio si erano mobilitate cedendo alle lusinghe degli slottari”. Nella relazione si legge che la nostra regione è ” Malata di azzardo” ed è in Italia tra le prime regioni con una spesa pro capite di 4.000 euro. In provincia di Bari il paese dove si gioca di più è Casamassima (15.00 euro pro capite), seguono Sammichele, Putignano e Turi. La classifica provinciale dei sei capoluoghi vede in testa la Bat, poi Bari, e ultima quella di Foggia. Un po’ di numeri. Nel corso del 2019 sono 550 le persone indebitate a rischio usura ascoltate dalla Fondazione, garantiti sei mutui ipotecari. In quanto ai procedimenti di esecuzione immobiliare definiti nei Tribunali di Bari, Foggia e Trani nel periodo 2018- 2019 ne risultano 8.224, nel solo Tribunale di Bari sono stati iscritti a ruolo 899, definiti 1334, pendenti finali: 3.625 (rispetto al precedente rilevamento che era di 4.167). Le persone che hanno denunciato fatti di usura sono state sei nel corso del 2019. Quanto alla decisione delle vittime dell’usura di costituirsi parte civile nei procedimenti si rileva che: “E’ sempre molto sofferta da parte delle vittime, ma si è rivelata provvidenziale. I procedimenti penali risultano ancora molto lunghi e si rivelano molto articolati”. In totale sono stati erogati 90.184.00 euro relativi a dodici casi. Nel suo intervento Monsignor Alberto D’ Urso, Presidente della Fondazione ha detto: “In questi venticinque anni molto lavoro è stato fatto, è solo una tappa, però. E’ da registrare l’ulteriore ritardo circa l’inserimento delle famiglie tra i beneficiari della legge 108/ 96. La Fondazione continuerà la sua battaglia perché alle persone e famiglie venga riconosciuto questo diritto costituzionale”.

Bruno Volpe

