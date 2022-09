Crisi agricola, un Tavolo permanente per affrontare le emergenze

“Istituiamo un Tavolo Agricolo Permanente in modo da programmare e organizzare le sfide che questi tempi incerti impongono al mondo agricolo. Da parte dell’Amministrazione Comunale c’è la più ampia disponibilità, come già dimostrato in passato, a venire incontro alle istanze dei produttori e di tutti gli attori della filiera”. L’assessore alle attività Produttive e all’Agricoltura, Sergio Cialdella, ieri mattina ha incontrato le associazioni di categoria: Confagricoltura, Coldiretti, CIA e Copagri per discutere delle criticità che stanno strangolando il settore.

“Da nord a sud, la fase post pandemica, il conflitto bellico in Ucraina, il caro prezzi stanno sconvolgendo l’economia. Purtroppo non si tratta soltanto di un caso Cerignola, come qualcuno con troppa superficialità si è affrettato a dichiarare, ma esiste – dichiara Cialdella- un caso Italia. Per questo, come Amministrazione, siamo chiamati ad ascoltare e ad individuare strategie comuni ed unitarie per fronteggiare ogni eventualità in modo da discuterle ai tavoli regionali”.

“Le interlocuzioni con la Regione, alla quale è demandata la competenza sul tema, sono costanti e sono proseguite per tutta l’estate. Ad esempio – spiega Cialdella- come Ente abbiamo candidato Cerignola per fondi relativi agli eventi avversi registrati anche nel corso dell’anno 2022 e che hanno impattato in maniera significativa sul mondo agricolo”, conclude l’assessore del Comune di Cerignola.

“Siamo vicini ai nostri produttori- dice il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito- che stanno pagando questa grave crisi. Tutte le previsioni ci parlano di un autunno drammatico, non solo in agricoltura. Siamo, per estensione, l’agro più grande del Mezzogiorno di Italia e per questo, appena insediato il nuovo governo, porteremo a Roma le istanze del mondo agricolo locale, come peraltro già concordato ieri in un incontro ad hoc con il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese”.

Condividi sui Social!