“Più agenti e piano della sicurezza urbana”

“Le istanze e le riflessioni del procuratore della Repubblica di Foggia, Ludovico Vaccaro, sono le nostre e devono sapere tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine che siamo al loro fianco con tutti i nostri amministratori. Ogni magistrato, ogni carabiniere, ogni poliziotto, ogni finanziere devono sapere che noi siamo con loro. I nostri sindaci sono con loro. Quindi massimo impegno nostro per rafforzare i presidi”. Lo ha detto il senatore del Pd, Francesco Boccia, candidato al Senato in Puglia, parlando con i cronisti a Foggia nel circolo Pd ‘David Sassoli’ a conclusione di un incontro con il prefetto.

“Il prefetto Valiante – ha aggiunto Boccia – che da cittadini pugliesi abbiamo molto apprezzato negli anni di lavoro difficile nella provincia della Bat, ha fatto un lavoro eccezionale e quel lavoro lo continuerà sicuramente a Foggia dove ci sono stati eccellenti prefetti in questi anni. Anche nella Bat abbiamo avuto problemi di infiltrazioni a Trinitapoli, unica città amministrata da Fratelli d’Italia”. “La nostra presenza a Foggia – ha concluso – è costante e diciamo a chi in tutta la Capitanata pensa di farla franca che non glielo consentiremo e saranno schiacciati dalla forza dello Stato e dalla politica dalla schiena dritta, che non giustificherà mai chi si fa infiltrare dalla criminalità organizzata”.

– “Salvini è venuto qui e ha cercato di assolvere il sindaco di Foggia vergognosamente. Questo non può accadere, perchè‚ altrimenti la destra dimostra di essere infiltrata da fenomeni connessi o collegati alla criminalità Io voglio sperare che non sia così. Quando ho visto Salvini venire qui a Foggia e difendere il sindaco uscente che ha fatto sciogliere per infiltrazioni della criminalità il Comune, ho provato un senso di umiliazione per noi pugliesi e per l’intera città di Foggia“. All’incontro c’era anche il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, capolista in Puglia alla Camera.

“Foggia – ha aggiunto Boccia – è fatta dalla stragrande maggioranza di persone che vogliono liberarsi da questa cappa, che la pensano come tutti quei giovani che restando qui combattono per cambiare in meglio una terra bellissima come la Capitanata. Le nostre candidate Valentina Lucianetti e Teresa Ciccolella con Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia presente ovunque e sempre al servizio della Capitanata, sono disposti a mettersi in gioco e a porre la propria vita al servizio di questa comunità, ed è inammissibile che venga dal profondo Nord, dal mondo dei celtici, un signore che viene a dirci qui come si vive a Foggia“.

