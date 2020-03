Coronavirus: le misure adottate dalla Regione in favore delle Pmi

Sospensione della rate dei mutui, fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, dilazioni e pagamenti all’Acquedotto pugliese (Aqp): sono alcune misure approvate dalla Regione Puglia per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

“L’emergenza sanitaria – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Cosimo Borraccino – sta determinando conseguenze molto negative sulle imprese pugliesi, con il rischio concreto di ripercussioni immediate sui livelli occupazionali e, quindi, di una spirale recessiva che potrebbe mettere in ginocchio il nostro sistema produttivo. Per fronteggiare questo pericolo, nell’ambito delle sue competenze, il governo regionale ha già messo in campo, in pochi giorni, un primo pacchetto organico di misure”. Tra queste, la sospensione fino a sei mesi dei mutui concessi dall’amministrazione regionale, per il tramite di Puglia Sviluppo S.p.A., nell’ambito delle iniziative denominate Nidi, Tecnonidi, Microcredito e Fondo a favore delle Reti per l’Internazionalizzazione, prolungando il piano di ammortamento dello stesso periodo. C’è poi la traslazione di dodici mesi delle verifiche sugli adempimenti successivi alla conclusione degli investimenti cofinanziati dalla Regione; l’istituzione di una sezione speciale del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, con l’aumento fino al 90% della copertura ordinaria di controgaranzia, in modo da facilitare l’accesso al credito delle Pmi. A queste misure si aggiunge la concessione per tutte le Pmi di una moratoria sia nel pagamento dei debiti maturati nei confronti della società Aqp, con una dilazione in 12 rate mensili, sia per le nuove fatture emesse da Aqp fino al 30 giugno 2020; e l’impulso alle procedure di liquidazione e di pagamento ai soggetti beneficiari di incentivi e finanziamenti regionali.

Condividi sui Social!