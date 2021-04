“Coprifuoco, polemiche prive di buon senso da parte del Pd. Si torni presto alla normalità”

“Trovo assurde e prive di buon senso le critiche del primo cittadino di Firenze, Dario Nardella, e di tutto il Partito Democratico rispetto alla proposta della Lega di allungare l’orario di chiusura dei locali, imposto dal governo alle ore 22, quanto meno di un’ora in vista del periodo estivo. Noi sindaci siamo in prima linea e abbiamo potuto constatare come l’emergenza sanitaria si sia rapidamente trasformata in emergenza sociale ed economica a causa delle chiusure imposte agli operatori commerciali dalle norme anti-Covid. Chiusure che in seguito hanno colpito solo determinate categorie, penalizzate oltremodo.In questi mesi, inoltre, abbiamo potuto constatare che le restrizioni di orario non solo non hanno frenato la curva del contagio ma paradossalmente hanno spinto molti cittadini ad incontrarsi in modo clandestino facendo scoppiare veri e propri focolai.I ristoratori e gli altri commercianti chiedono di poter lavorare rispettando tutte le norme e il distanziamento sociale. Il virus non scompare a orari ben definiti. Il virus si sconfigge con comportamenti responsabili e con una massiccia campagna di vaccinazione che purtroppo stenta a decollare.Tornare al lavoro e tornare alla vita senza restrizioni, con buonsenso e rispettando le norme, è un diritto di tutti gli italiani.Dario Nardella potrà toccare con mano in questi giorni la disperazione di ristoratori e albergatori, che proprio in questo periodo nella sua Firenze avrebbero dovuto lavorare a pieno regime. Un coprifuoco fissato alle 22 durante la bella stagione non costringerà gli italiani a tornare a casa. Piuttosto in molti si sposteranno in luoghi privi di controllo pur di ritrovare socialità e sfuggire alla calura estiva.Chi ricopre ruoli istituzionali ha il dovere di trovare soluzioni condivise che possano tutelare tanto il diritto alla salute quanto il diritto al lavoro; lanciare accuse, invettive e polemiche strumentali non ci aiuterà a sconfiggere il Covid. Gli italiani hanno un estremo bisogno di riappropriarsi di quella normalità persa un anno e mezzo fa che ha condizionato negativamente le vite di molte famiglie”.

