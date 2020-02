Contratto Istituzionale di Sviluppo della Capitanata: si parte

Il Presidente della Provincia ed il Responsabile Unico del Contratto Istituzionale di Sviluppo hanno sottoscritto l’atto con il quale sono state regolamentate le modalità di trasferimento e di gestione delle risorse finanziarie per gli interventi contemplati dal CIS Capitanata, le modalità di ammissibilità e rendicontazione della relativa spesa, le modalità di attivazione di Invitalia quale Centrale di Committenza per gli interventi da realizzare mediante appalti pubblici, nonché le modalità atte ad assicurare il costante monitoraggio degli interventi stessi. Il Presidente Nicola Gatta dichiara: “A breve partiranno le prime gare. Con molta probabilità, con l’avvio delle prime procedure di gara tornerà a Foggia il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. La prima gara di lavori che verrà indetta, sarà quella relativa all’ intervento Cagnano Varano valorizzazione della laguna di Varano: ripristino e ammodernamento SP 42, a seguire tutte le altre”. Il Presidente, Nicola Gatta, evidenzia, inoltre, che : “Con la sottoscrizione del disciplinare si entra nella fase operativa, con la quale Invitalia potrà procedere alla pubblicazione dei bandi relativi alla esecuzione dei lavori, ove si è in presenza di progetti esecutivi ed alla pubblicazione dei bandi relativi ai servizi di architettura ed ingegneria, per gli interventi per i quali necessita completare la progettazione.”

Condividi sui Social!