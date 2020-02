Aladdin, il grande musical della Crew Slup

Tutto pronto per il secondo appuntamento della Stagione teatrale per Famiglie del Piccolo Teatro di Foggia. Anche per quest’anno il sodalizio vincente con la compagnia teatrale Crew Slup (cui è affidata la direzione artistica della rassegna) è riconfermato. La corazzata foggiana di musical torna dunque in scena per i prossimi due weekend con uno dei più amati a affascinanti classici del cartone animato: Aladdin. Sei repliche (sabato 22 e 29 febbraio ore 19.30 e domenica 23 febbraio e 1 marzo ore 17 e ore 19.30) per far rivivere a teatro, ai più piccoli e alle loro famiglie, ma anche a ragazzi e adulti appassionati di favole, magia e romanticismo, le avventure che profumano d’Oriente del Principe gitano e della sua Jasmine, dove non possono mancare neppure le trame di Jafar e del pappagallo Iago, le circonvoluzioni del fedele tappeto volante e i mirabolanti prodigi del Genio della Lampada. Se la storia e le musiche rappresentate riproducono il classico cartoon il pubblico resterà sorpreso dagli originali adattamenti scenici della Crew Slup, frutto dell’inventiva del suo regista Paolo Citro e del savoir faire della sua squadra di attori, cantanti, scenografi, costumisti, coreografi, ballerini: ecco allora che il tappeto volante sarà un vero e proprio personaggio super-animato sul palco, mentre il Genio della Lampada pur avendo sembianze fedeli all’originale sarà unico nel suo genere perché in “salsa rosa”. Senza contare le coreografie del corpo di ballo; i costumi e i puppet ricreati artigianalmente dalle maestranze della compagnia; o le scenografie che spazieranno dai pannelli in legno (per sostanziare il fascino di Agrabah e del lontano Oriente) al videomapping su schermo led posto sul fondale del palcoscenico per le spettacolari animazioni di alcune scene. Insomma, un cast corposo, in scena e dietro le quinte, per una grande storia.

