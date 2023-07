Apre giovedì 20 luglio con Confessioni di un malandrino di Angelo Branduardi la seconda tappa di FestambienteSud nella città UNESCO di Monte Sant’Angelo. Il pubblico munito di biglietti potrà raggiungere la suggestiva Abbazia di Santa Maria di Pulsano con le navette messe a disposizione dall’organizzazione del festival.

A seguire, venerdì 21 luglio, sempre nell’abbazia, Gianluigi Trovesi presenta in quartetto Mediterranean mood. L’ingresso è libero ma gli spettatori potranno comunque usufruire delle navette.

A chiudere la tappa, sabato 22 luglio, in via Garibaldi a Monte Sant’Angelo, Pane e Acqua, una piccola fiera dei presìdi Slow Food e dei prodotti della qualità agroalimentare, nella cui cornice si esibiranno Giuseppe Armillotta con il monologo Acquazzone, ore 21, e il concerto del duo Antonio Prencipe alla fisarmonica e Stefano Zeni al violino, alle ore 22. Nella due giorni di Pulsano, oltre ai concerti di Branduardi e Trovesi, sono previste anche visite guidate e laboratori del gusto con Slow Food Gargano e Rebeers. Mentre nella giornata finale, oltre alla mostra mercato avranno luogo, a partire dalle ore 19, anche due workshop: sulla Pecora gentile di Puglia e sui Presìdi Slow Food del Gargano.

La XIX edizione di FestambienteSud, il festival itinerante di Legambiente per il Sud Italia, si sta svolgendo con concerti, cammini, forum e agrifood come una carovana di bellezza che attraversa il territorio di sei comuni: Rignano Garganico, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Mattinata, Vieste e la maestosa Foresta Umbra. Il festival coltiva il radicamento sul territorio contribuendo a consolidare un vero e proprio itinerario culturale, già disegnato con la scorsa edizione e che FestambienteSud ha denominato “Gargano Sacro”.

L’obiettivo è quello di diffondere, attraverso la musica e numerose attività ed esperienze, una maggiore consapevolezza ambientale. Nelle tappe successive si arriverà a Mattinata con il live di Simone Cristicchi, il 27 luglio, che segue la posa della prima pietra dell’impianto fognario della Piana di Mattinata, e con le due passeggiate concerto in collaborazione con il festival Viator: il 28 luglio a Monte Sacro con Shannon Anderson e il 29 luglio a Monte Saraceno con Vincenzo Vasi.

Poi il gran finale con Amazzonia, il progetto speciale che, da lunedì 31 luglio a venerdì 5 agosto a Vieste, vedrà protagonisti Gilberto Gil (31/07), Céu (1/08), Barbara Casini e Javier Girotto, As Madalenas e Gabriele Mirabassi (2/08), Marcos Valle (3/08), Jacques Morelenbaum e Chiara Civello con l’Orchestra della Magna Grecia (4/08), Dj Meme (a chiudere tutte le sere). Il due luglio, alle ore 10 in Foresta Umbra all’Elda Hotel, spazio alla letteratura con la tappa dei finalisti del Premio Strega Poesia.



Pubblicato il 19 Luglio 2023