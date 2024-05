Chiara Ferragni compie 37 anni, una torta e gli auguri social

(Adnkronos) – La foto di una torta al cioccolato adornata da una singola candelina rosa e tre emoticon: due faccine sorridenti e una commossa. Così, in una storia su Instagram pubblicata in tarda notte, Chiara Ferragni si appresta a festeggiare il suo 37esimo compleanno. Mentre la torta lascia presagire una celebrazione più intima, i social network si animano con i primi messaggi di auguri. Marina Di Guardo, madre di Chiara, condivide un affettuoso tributo alla figlia con una serie di fotografie che ripercorrono la vita di Chiara, dalle sue prime espressioni di moda da bambina fino agli iconici momenti che hanno segnato la sua carriera. Ad accompagnare le immagini il messaggio: “Buon compleanno, amore mio”. Al momento nessun commento da parte di Fedez che ieri si trovava a Roma, per presenziare al processo che l’ha visto imputato per calunnia ai danni del Codacons. Al termine del colloquio, dove il rapper si è difeso dalle accuse, la procura ha chiesto il proscioglimento. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Maggio 2024