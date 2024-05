Sassuolo-Cagliari 0-2, gol di Prati e rigore di Lapadula: rossoblu salvi

(Adnkronos) – Il Cagliari vince per 2-0 sul campo del Sassuolo oggi nel match della 37esima e penultima giornata della Serie A e conquista la salvezza. I sardi allenati da Ranieri centrano il successo decisivo grazie al gol di Prati, a segno al 71' su suggerimento di Dossena, e al rigore di Lapadula, che trasforma un penalty al 92'. Il Cagliari sale a 36 punti e si guadagna la permanenza in Serie A. Il Sassuolo, fermo a quota 29, rimane penultimo e ha un piede e mezzo in Serie B. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Maggio 2024