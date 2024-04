Casa Arbore a Foggia, il progetto concluso in corso del Mezzogiorno

Il progetto per “Casa Arbore” a Foggia è chiuso e avrà la sua sede presso la palazzina “ex Biblioteca Ragazzi” e “l’Autorimessa Comitato Provinciale Caccia e Pesca” su corso del Mezzogiorno. Saranno questi gli spazi espositivi permanenti per mettere a disposizione “della comunità di studiosi, studenti, appassionati e visitatori un patrimonio unico a livello internazionale di oggetti e memorabilia che documentano la vita e l’attività dell’artista Renzo Arbore”. Così recita un articolo della convenzione stipulata fra Regione Puglia e la Provincia di Foggia e integrata rispetto a quanto sottoscritto nel 2017 per ciò che concerne gli spazi. Sono stati ampliati quelli a disposizione per la residenza dei cimeli artistici di Arbore. Tuttavia non solo di oggettistica esposta si tratterà, il progetto ha respiro e prospettive più ampie. Ma vediamo i luoghi.

Il dipartimento cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia ha proposto alla Provincia di inserire nell’accordo anche la concessione – in comodato d’uso gratuito- della cosiddetta “Rimessa Caccia e Pesca”. Adiacente alla Casa Arbore ma esclusa dall’accordo iniziale, “proprio nel contesto del polo biblio-museale di Foggia -questa la proposta recepita dalla Provincia- può trovare la sua piena valorizzazione”.

Com’è noto, la collocazione inziale di Casa Arbore era una sala di Palazzo Dogana ma, nel frattempo, anche a seguito di varie polemiche, la Regione ha deciso diversamente, senza nemmeno troppo clamore.

Tre lotti, ingresso alle spalle del cancello che si vede su corso del Mezzogiorno, un ampio salone al piano terra, un primo e un secondo piano. A parte la piantina allegata alla stipula dell’accordo, molto poco si conosce su come verrà allestito questo luogo arboriano. Sappiamo che con gli architetti Giovanni Licheri e Alida Cappellini stanno lavorando alcuni studenti dell’Accademia di Belle Arti di Foggia. “Condivido con tutti voi la soddisfazione professionale e personale per i tanti complimenti fatti ai nostri studenti sia da parte degli architetti Cappellini e Licheri ma anche da parte della Regione Puglia nei loro rappresentanti. Gli studenti stanno partecipando al progetto, con il supporto delle nostre bravissime professoresse Rosaria Copeta e Francesca Sabba. Andiamo avanti così, ragazzi, perché dietro il nostro incentivo a far sempre bene e meglio, non ci batte nessuno”. Parole di Raffaele Defilippis, coordinatore della scuola di Interior Design e del progetto Casa Arbore. “Siamo orgogliosi di questa nostra attività- dice Francesca Sabba- e del coinvolgimento della nostra accademia. Abbiamo studenti molto bravi in decorazione che si stanno occupando, per esempio, di tutta quella parte di arredi che serviranno per gli oggetti, i capi di abbigliamento, le cravatte, gli accessori, le radio…ci sarà veramente tanto. Una facciata colorata d’ingresso, Arbore vuole sempre che tutti siano allegri”.

L’artista ha voluto donare le sue “cianfrusaglie”, come lui stesso le ha definite, a Foggia: “Ci teneva molto, ma non si tratterà solo di esporre come fosse un museo. L’idea che abbiamo colto è quella di rendere Casa Arbore un polo attrattivo per gli artisti in generale e per creare un dialogo sull’arte”.

Sarebbe prevista una sala cinema, un palchetto per il teatro, notizie cui accenna la prof di decorazione senza conoscerne tutti i dettagli: “Quello che mi preme evidenziare è l’attività degli studenti, il fatto che quanto realizzato sarà al centro di chi guarderà con competenza e saprà riconoscere la bravura. Con l’arte si aprono strade e futuro”.

I lavori di Casa Arbore, terminata la fase di progettazione, dovrebbero cominciare a giugno prossimo.

Paola Lucino



Pubblicato il 5 Aprile 2024