Caporalato, dalla Regione un minivan per il trasporto dei braccianti

Un servizio di “minivan” per il trasporto dei braccianti stranieri presso le aziende agricole del foggiano che assumeranno la manodopera con regolari contratti di lavoro. E’ quanto annunciato dalla Regione Puglia nel corso di un vertice in prefettura a Foggia sulle iniziative di prevenzione e contrasto del fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura. All’incontro, presieduto dal prefetto di Foggia Raffaele Grassi, hanno preso parte rappresentanti della Regione Puglia, della Provincia di Foggia, dell’Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro nonche’ i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali del settore agricolo. Nel corso dell’incontro, la Regione Puglia ha reso noto che a breve procedera’ all’affidamento ad associazioni del terzo settore di un servizio di noleggio di “minivan” per il trasporto dei lavoratori presso quelle aziende agricole che avranno assunto regolarmente. Il servizio avra’ come punti di partenza la foresteria regionale presso 1’azienda Fortore a San Severo, e i ghetti di Torretta Antonacci sempre a San Severo e Borgo Mezzanone. Il servizio sara’, inoltre, incrementato anche con l’utilizzo di risorse regionali gia’ assegnate alla Provincia di Foggia. Le organizzazioni sindacali e datoriali, nel corso dell’incontro, hanno assicurato il proprio impegno a fornire massima informazione e sensibilizzazione fra i propri associati sul nuovo servizio e a sostenerne il piu’ ampio utilizzo.

