Camminare è un super farmaco, a Roma ‘Italia in movimento day’

(Adnkronos) – "Tanto movimento poche medicine' perché "camminare è un super farmaco". Sono gli slogan che il neurologo e scrittore, Rosario Sorrentino, ha scelto per una 'sfida' di salute: una giornata per promuovere l'attività fisica, a partire dalla semplice camminata, per il benessere di corpo e mente. L'iniziativa 'Italia in movimento day', in calendario a Roma domenica 21 maggio alle 9 alla Grande Valle della Caffarella, rappresenta "un atto concreto per promuovere una biologia positiva e la prevenzione con l’obiettivo di conquistare un equilibrio e una stabilità sia fisica che mentale", spiega Sorrentino all'Adnkronos Salute. "Personalmente non consiglio, ma prescrivo l'attività fisica ai miei pazienti – sottolinea Sorrentino – perché è un vero e proprio farmaco. Agisce sulla dopamina, sulla serotonina, sulle endorfine. Su tutta una chimica che aiuta a focalizzarsi sul pensiero positivo. E' uno stimolo di tipo biologico che sollecita la plasticità cerebrale. E aiuta il cervello a cambiare assetto, configurazione biologica. Agisce come antidepressivo, come ansiolitico". L'idea alla base dell'Italia in movimento day "è quella di comunicare alle persone, che abbiamo a disposizione un farmaco straordinario contro la maggior parte delle patologie: camminare un'ora tutti i giorni ci consente di abbassare il cortisolo, che è l'ormone dello stress, ma anche la pressione e la glicemia, di ridurre il grasso viscerale che è una sorta di 'organo nemico' che ospitiamo nel nostro corpo". Il movimento "è anche un farmaco preventivo contro le malattie neurodegenerative, Alzheimer, Parkinson". L'iniziativa del 21 maggio sarà la prima tappa, "e si ripeterà due-tre volte l'anno a Roma, ma approderà anche a Milano con l'obiettivo di dare un calcio alla pigrizia e un abbraccio alla salute", aggiunge Sorrentino. Camminare tutti i giorni, cambiare stile di vita, "giova al corpo, al cervello e alla mente. Un cambio di mentalità con risvolti positivi sul nostro modo di pensare, essere e agire. Camminare è un atto concreto per promuovere una biologia positiva e per la prevenzione, con l’obiettivo di conquistare un equilibrio e una stabilità sia fisica che mentale", conclude Sorrentino. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Maggio 2023