Lukashenko è sparito: le voci su malattia, mistero in Bielorussia

(Adnkronos) – Ipotesi e domande sulla salute di Alexandr Lukashenko, presidente della Bielorussia. Dal 9 maggio, quando ha fatto visita a Vladimir Putin a Mosca, il leader di Minsk non appare in pubblico. Nelle ultime ore il presidente bielorusso ha visitato il comando dell'aviazione militare e la difesa aerea del suo paese. Lo scrive l'agenzia ufficiale bielorussa BeLta dopo le voci su una possibile malattia di Lukashenko, che ieri non è apparso ad una cerimonia a Minsk. La visita di oggi sarebbe documentata anche da una foto. ''Non ci sono notizie ufficiali da Minsk circa la salute di Lukashenko'' e ''noi ci atteniamo a quelle'', ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha commentato le indiscrezioni secondo le quali Lukashenko avrebbe ''contratto un virus'', mentre alcune fonti ritengono che sia stato ''avvelenato''. Intanto, ha esortato a prepararsi "a qualunque scenario" Svetlana Tikhanovskaja, ex candidata di opposizione alla presidenza in Bielorussia. "Ci sono molte voci sulla salute del dottor Lukashenko. Per noi, significa una sola cosa: dovremmo essere pronti per qualunque scenario", ha affermato. "Abbiamo bisogno di una comunità internazionale che sia proattiva e rapida", ha aggiunto la leader di opposizione, fuggita dal paese dopo aver denunciato i risultati delle ultime presidenziali, nell'agosto 2020, che avevano confermato Lukashenko. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Maggio 2023