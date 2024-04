Box office, ‘Back to Black’ si aggiudica il weekend

(Adnkronos) – Il tempo incerto incide relativamente sul weekend cinematografico, che è stato migliore del precedente (dalle temperature estive) ma peggiore dello stesso periodo dell’anno scorso (c’era l’effetto Super Mario Bros.), con un incasso complessivo pari a 4.469.128 euro. Non solo nessun film varca la soglia del milione, ma per aggiudicarsi il box office a Back to Black bastano appena 789.096 euro (790.057 considerando alcune anteprime) per guadagnarsi il primo posto della classifica. Il biopic su Amy Winehouse, disponibile in 438 sale, registra anche la miglior media copie (1.802). Al secondo posto si piazza l’altra new entry importante, Civil War di Alex Garland, con 642.899 euro (con le anteprime 647.491). Il film, molto controverso e discusso, sta funzionando al box office americano, con quasi 50 milioni di dollari raccolti nell’ultimo weekend. Terzo posto per Ghostbusters – Minaccia glaciale con 632.923 euro per un totale di 1.698.131. Fuori dal podio Un mondo a parte, che grazie a 461.497 euro supera i 6 milioni (6.065.482), surclassa Succede anche nelle migliori famiglie e diventa il maggiore incasso italiano del 2024. Seguono titolo già in circolazione da tempo: Kung Fu Panda 4 è quinto con 398.781 euro (totale 10.701.032), Godzilla e Kong – Il nuovo impero è settimo con 188.417 (3.876.812), Omen – L’origine del presagio è ottavo con 136.999 (893.410), Gloria! è nono con 131.066 (341.852). Due new entry in top ten: Cattiverie a domicilio si posiziona al sesto posto con 339.315 euro, Vita da gatto è fanalino di coda con 121.976 euro. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Aprile 2024