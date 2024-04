Fedez a Belve pagato 70mila euro? Cosa dice Fremantle

(Adnkronos) –

Fedez pagato 70mila euro per farsi intervistare a 'Belve'? No, è falso. La smentita arriva da Fremantle, la società di produzione del programma di Rai2, che pur non potendo rivelare la cifra esatta assicura: "Il compenso reale è molto lontano da quello indicato" oggi dal quotidiano 'La Stampa'. "In merito alla notizia pubblicata oggi da La Stampa sul compenso di Fedez per la sua partecipazione a Belve, Fremantle smentisce la cifra riportata dal quotidiano. Per rispetto della privacy non è possibile rivelare il cachet realmente accordato, quello che possiamo dire è che il compenso reale è molto lontano da quello indicato da La Stampa", si legge nella nota. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Aprile 2024