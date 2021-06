Immagini di tutti i tipi pubblicate su Facebook e su Instagram, la nostra vita di profilo. Ma come siamo arrivati a questo punto? E come funziona davvero il mondo virtuale in cui abbiamo deciso di traslocare le nostre esistenze? A queste ed altre domande risponderà “Pinuccio”, autore del libro “Annessi e connessi. La vita al tempo dei social” (pubblicato da Mondadori Electa nella collana Webstar) che verrà presentato giovedì 24 giugno alle ore 19 a Parcocittà. Dopo i saluti del coordinamento di Parcocittà, dialogherà con l’autore la giornalista Tatiana Bellizzi.

Nel suo libro, il popolare volto di Striscia la Notizia farà compiere ai presenti un esilarante, spietato, illuminante viaggio dietro le quinte del mondo dei social. Tra hater, baby influencer e politici molto “sensibili” alle sponsorizzazioni social, Pinuccio ci trascinerà, attraverso la sua irresistibile ironia, dietro le quinte della grande commedia condivisa di cui siamo quotidianamente attori e spettatori: la vita al tempo dei social.All’evento si potrà accedere su prenotazione cliccando su https://www.parcocittafoggia.it/evento/annessi-e-connessi/.Accessi limitati e secondo normativa anti Covid.

