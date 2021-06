Vandalizzato ‘Parcocitta”, i gestori: “Diamo fastidio”

Vandali in azione a ParcoCitta’, il centro polivalente che si trova al Parco San Felice a Foggia. Nel week-end appena trascorso – secondo quanto denunciano i gestori del centro – ignoti, dopo essersi introdotti nella struttura, hanno distrutto due torri-faro che illuminano l’anfiteatro in muratura, compromettendo l’impianto d’illuminazione realizzato con una raccolta fondi. Manomessi alcuni cartelli segnaletici dell’orto didattico, rivolto ai bambini. Qualche giorno prima con dei sassi era stata rotta una vetrata della struttura e, sempre nei giorni scorsi, ignoti avrebbero lanciato pietre verso gli operatori di ParcoCitta’, rivolgendogli anche minacce e insulti. “E’ una situazione grave e inaccettabile – ribadisce il coordinamento di ParcoCitta’ – frutto di atti vigliacchi perpetrati da chi probabilmente e’ ‘infastidito’ dalla nostra presenza e vorrebbe che quest’area di parco San Felice tornasse com’era prima che nascesse Parcocitta’, ‘terra di nessuno’ e luogo di sporcizia e degrado”.Stessi responsabili che, sottolineando di “essere stanchi di lavorare in queste condizioni”, ribadiscono come in questi anni “Parcocitta’ sia diventata casa di cultura e legalita’, con centinaia di eventi culturali di tutti i tipi e progetti che danno la possibilita’ a tanti partner di svolgere diverse attivita’. Ma i beni preziosi vanno difesi da tutti”. Per questo i gestori auspicano un concreto sostegno da parte delle istituzioni locali e delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e l’incolumita’ di coloro che frequentano il centro. Euna sensibilizzazione di tutti quei cittadini che conoscono e hanno a cuore Parcocitta’. Non distruggiamo questa Casa”.

