“Alla scoperta degli archi” Nel cuore del centro storico di Alberona

Domenica pomeriggio passeggiata nel centro storico di Alberona attraversando i quattordici archi che lo costellano.E’ un evento pensato dal Club per l’UNESCO di Alberona per scoprire e valorizzare la parte più affascinante, nascosta ed antica del paese.Sarà un itinerario intenso, fatto di musica, mostre di pittura e di fotografia, di artigianato e arte, di prodotti enogastronomici del territorio, di folclore con anziani e bambini in costume tradizionale antico alberonese.“E’ un evento in linea con i principi e gli obiettivi della Federazione Italiana Club UNESCO” dichiara la presidente del Club, Orfina Scrocco “L’attenzione alla conoscenza, alla cultura, alla promozione del dialogo tra generazioni sono i nostri obiettivi. Questo evento vuole essere un’opportunità di promozione del paese, ma anche uno spazio di aggregazione per rendere più forte la comunità del piccolo borgo”.