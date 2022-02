Zeman: “Non siamo in crisi, la squadra ha giocato e c’era un rigore netto”

Terza sconfitta di fila per il Calcio Foggia di Zeman, la peggiore serie stagionale, per andare a ritroso nella precedente stagione Marchionni era incappato in quattro sconfitte di fila per ben due volte. Forse il punto più basso della gestione del boemo che si ritrova in decima posizione con un solo punto di distacco dalla Juve Stabia, squadra con la quale ha perso lo scontro diretto recentemente. Sicuramente un Foggia che sta pagando un prezzo altissimo dei tanti giocatori fuori a causa del Covid ed infortuni, forse che non hanno smaltito i pesanti carichi del boemo nel periodo della sosta invernale. Sta di fatto che il Foggia a fine dicembre aveva riacquistato due punti che le erano stati tolti sul campo, di penalizzazione, ma quel piccolo vantaggio è stato dilapidato perché nell’anno solare 2022 la squadra rossonera non ha ancora trovato la vittoria che manca in realtà da cinque turni, esattamente quando ha battuto allo ‘Zaccheria’ la Virtus Francavilla di misura, l’1 dicembre 2021. Numeri che devono far riflettere, e sicuramente la società è consapevole delle diffic9oltà a causa dell’organico ridotto riscontrate dal tecnico, non è un caso che nelle ultime partite si è presentato più volte con 15 max 16 giocatori, ma è un dato di fatto che nell’ultima gara un giocatore rappresentativo come Curcio sia partito dalla panchina e lanciato a venti minuti dalla fine, il risultato è stato che il palo non è servito per rilanciare le ambizioni di salvezza del Potenza di Caiata che ha rimontato con Cuppone, altra piccola beffa essendo quest’ultimo centravanti di proprietà della Cittadella, un obiettivo sfumato in casa Foggia. Pertanto, riportiamo le dichiarazioni del tecnico Zdenek Zeman ai microfoni ufficiali, questa volta con poca obiettività e schiettezza che lo ha sempre contraddistinto ha difeso la prestazione ‘opaca’ della squadra ed analizzato il match: “Abbiamo subito il pareggio e sul secondo gol abbiamo sbagliato la fase difensiva. Abbiamo cercato di recuperare e abbiamo avuto occasioni e possibilità ma è la seconda partita che ci viene negato il rigore e sono due volte che hanno deciso gli arbitri la partita. Nella ripresa abbiamo cercato di recuperare ma il Potenza ha cominciato a perdere tempo e non abbiamo trovato più il ritmo. C’era il rigore, abbiamo preso il palo e più di questo non si poteva fare dato che il gioco è stato spezzettato non si è giocato più ed è difficile trovare ritmo e posizioni. Non c’è stato un calo di tensione dopo il vantaggio perché abbiamo fatto l’errore in difesa sul secondo gol. Non sono preoccupato perché la squadra tenta di giocare. Siamo entrati in campo volendo fare la partita e l’abbiamo fatta poi l’avversario con la palla lunga ci ha messo in difficoltà perché mancano due centrali titolari. Non devo trovare nessuna cura ma dobbiamo cercare di continuare a giocare per fare risultati che purtroppo per ora non sono arrivati ma la squadra ci è andata vicino. Cuppone è un giocatore importante, lo sapevamo ma è del Potenza”.(Ph. Calcio Foggia).

M.I.

