Welfare, la Regione affiancherà i Comuni

Si è insediato nella sede regionale Anci (associazione nazionale comuni italiani) di Bari il gruppo di lavoro che svolgerà attività di supporto e assistenza tecnica ai Comuni pugliesi, nel settore delle politiche e dei servizi sociali territoriali. L’attività si colloca all’interno del Programma di assistenza agli ambiti territoriali sociali gestito da Anci Puglia in collaborazione con l’Assessorato al welfare della Regione. Presenti, oltre al presidente Anci Puglia Domenico Vitto, l’assessora regionale al Welfare Rosa Barone e il vicepresidente Anci Puglia Ettore Caroppo.

Il presidente Domenico Vitto ha sottolineato gli obiettivi del programma e il fondamentale apporto degli Enti locali allo sviluppo del sistema di welfare regionale.”I Comuni – ha detto Vitto – sono in prima linea nell’organizzazione della risposta ai bisogni sociali dei cittadini. A loro è riconosciuto un ruolo da protagonisti, non solo per la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, ma anche per il contributo fondamentale che sono chiamati a dare sul piano della programmazione, progettazione e regolazione del sistema locale dei servizi sociali a rete. Oggi formalizziamo l’insediamento di un gruppo di tecnici esperti, che nelle prossime settimane dialogheranno gli Ambiti territoriali per definire le attività di assistenza tecnica, garantendo così un supporto operativo sul piano giuridico-amministrativo, ma anche su quello formativo”. L’assessora Rosa Barone ha messo in evidenza l’importanza della sinergia Regione-Anci in tema di politiche sociali.

“Per l’Assessorato al Welfare – ha dichiarato – i Comuni rappresentano i principali enti attuatori delle politiche sociali, gli interlocutori naturali. Io spesso definisco i Comuni le nostre ‘antenne’ sul territorio. In questo senso una collaborazione costante, un confronto intenso e quotidiano è non solo opportuno, ma anche necessario per qualificare la programmazione regionale in materia di welfare. Siamo nella fase di avvio della nuova fase di programmazione regionale che porterà la nostra regione a dotarsi nel nuovo Piano regionale delle politiche sociali, il quinto della sua storia. Regione e Comuni sono alleati e devono collaborare per dare risposte alle domande dei cittadini”.Per il vicepresidente Anci Puglia Ettore Caroppo: ”è necessario attivare un focus regionale anche sul tema dei Minori allontanati da casa familiare, avviando un monitoraggio della spesa che grava sui Comuni, per verificare la possibilità di misure di sostegno economico regionali o statali”.

