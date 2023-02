Vieste ha già il cartellone: musica, libri, cultura, enogastronomia, sport

Estate 2023. Il Comune di Vieste gioca d’anticipo e anche questa volta rende noto le principali manifestazioni che saranno inserite nel cartellone estivo, e che sono state presentate nel corso di una conferenza stampa alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano con il sindaco Giuseppe Nobiletti e i suoi assessori. La capitale turistica del Gargano va oltre la balneazione, che tuttavia resta l’attrattiva principale, ma come ormai accade da qualche anno pensa anche agli eventi culturali, sportivi e di intrattenimento da offrire ai numerosi ospiti che da marzo ad ottobre frequentano le strutture ricettive della città. Cinema, teatro, musica d’autore, libri, serate enogastronomiche, folclore, sport e tempo libero, da aprile a settembre animeranno le lunghe serate estive. Durante la conferenza è stata presentata in anteprima assoluta la nuova campagna pubblicitaria televisiva della Città di Vieste, un progetto di comunicazione integrato distribuito a livello nazionale con uno spot prodotto sotto la guida del regista Igor Borghi e che verrà trasmesso sulle principali emittenti televisive nazionali.

“Un’altra estate ricca di appuntamenti – sottolineano le assessore al Turismo e alla Cultura, Rossella Falcone e Graziamaria Starace, e l’assessore allo Sport, Dario Carlino – che possono solo migliorare e qualificare l’offerta turistica di Vieste, sempre più punto di riferimento per una vacanza di qualità che va oltre il mare. Puntiamo anche sulla cultura, sul cinema, sulle tradizioni popolari, sui prodotti tipici, sul turismo naturale, sulle manifestazioni sportive, indicatori che funzionano molto bene soprattutto sui mercati stranieri. L’idea è quella di riqualificare il territorio migliorando i servizi e costruire delle esperienze di viaggio”.

Alla BIT riflettori puntati su alcune tra le più importanti iniziative in programma.

Vieste Archeo Film. Torna il grande Festival Internazionale del cinema di archeologia, arte e ambiente a cadenza annuale, organizzato da Archeologia Viva (Giunti Editore). Anche in questa occasione, Vieste diventerà la capitale del cinema archeologico con la proiezione di documentari prodotti a livello mondiale. (26, 27, 28 giugno ). Festival Musicale Cristalda e Pizzomunno. Prende forma la IV edizione del Festival Internazionale di Musica “Cristalda & Pizzomunno” di Vieste. Un Festival organizzato da Metodo d’Accordo in collaborazione con l’ Associazione Culturale Musicale Nuova Diapason , dal direttore Artistico Antonello D’onofrio e finanziato dal Comune di Vieste per volere dell’assessore alla cultura Graziamaria Starace. Il Festival avrà luogo a Vieste nella settimana che andrà dall’8 al 15 luglio, lietmotive della rassegna sarà la figura del grande regista Franco Zeffirelli, al quale verrà dedicata una straordinaria mostra per il centenario della sua nascita, intitolata: “Zeffirelli nei teatri di tutto il mondo” organizzata nella meravigliosa e suggestiva cornice del castello Svevo, e sarà di scena dal mese di Maggio fino a Settembre. Protagonisti di questa straordinaria edizione del festival saranno la notta ballerina Simona Atzori, accompagnata da due etoile della Scala , Marco Messina e Salvatore Perdichizzi, il leggendario pianista Bruno Canino insieme al noto violinista, Alessio Bidoli, il violoncellista serbo Marko Miletic insieme al pianista e direttore d’orchestra Andrea Solinas ,questi ultimi daranno vita ad alcune pagine musicali che maggiormente hanno accompagnato il regista fiorentino, mentre a chiusura del festival ci sarà un Reading musicale , dedicato ad una delle più grandi dive zeffirelliane, Maria Callas, anch’essa per il centenario della sua nascita; a dar voce ai suoi scritti e ai suoi pensieri, ci sarà la magistrale capacità recitativa e la voce dell’attrice Laura Morante, accompagnata al pianoforte dal M°d’ Onofrio e al violino dal violinista di fama internazionale Davide Alogna .Libro Possibile. La rassegna letteraria tra le più famose d’Italia, al punto da essere considerata una delle manifestazioni più riuscite nel panorama culturale con molte centinaia di ospiti per ogni edizione. Eventi esclusivi, grande interesse dei media e strepitosa partecipazione di pubblico. Anche questo’anno nel piazzale della Marina Piccola, quasi in riva al mare e di fronte all’isolotto di Sant’Eufemia, si alterneranno scrittori, giornalisti e personaggi di primo piano della scena pubblica. Un confronto fra autori e lettori, in una preziosa contaminazione di generi e stili letterari. (18, 19, 20, 21, 22 luglio). Festambiente Sud. FestambienteSud è il festival nazionale di Legambiente per il Sud Italia, un vero e proprio ecofestival delle questioni meridionali e della qualità culturale del territorio.

