Via al piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Con delibera n. 77 del 7 maggio 2021 è stato adottato in Giunta Comunale il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, per il quale nel biennio 2019-2021 l’amministrazione Crisetti ha stanziato complessivamente 390.000 euro. Trascorso il tempo necessario per recepire eventuali osservazioni, il P.E.B.A. sarà approvato anche in Consiglio comunale. Grazie alla messa in atto dei lavori inerenti a questo piano, sarà possibile garantire a tutta la cittadinanza e ai turisti che frequentano e visitano la città di San Pio di attraversarla tutta in totale autonomia e sicurezza.«Dopo un lungo lavoro, finalmente ci siamo: il P.E.B.A. è realtà. Questa è la mia più grande soddisfazione di questi 22 mesi da assessore. Naturalmente non ci si ferma al risultato empirico, anzi, è giusto comunicare che questa Amministrazione ha stanziato ulteriori 260.000 euro per l’abbattimento delle barriere presenti sul territorio comunale, i cui lavori inizieranno entro settembre 2021» ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici, Pasquale Chindamo.Il piano completo con tutti gli interventi necessari in città sarà visibile alla cittadinanza già nei prossimi giorni sul sito istituzionale dell’ente, all’indirizzo www.comune.sangiovannirotondo.fg.it. Ma nel frattempo, per tutti i cittadini interessati, sarà possibile inviare ulteriori proposte, segnalazioni e suggerimenti inerenti al piano ad un apposito indirizzo mail attivo: peba@comune.sangiovannirotondo.fg.it

