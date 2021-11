“Un onore sfidare il maestro, ma vogliamo invertire il trend in trasferta”

Da difensore coriaceo ma soprattutto in quanto doppio ex per Gianluca Grassadonia, tecnico della Paganese non sarà una sfida e basta, ma molto di più. Con il suo Foggia ha esordito in serie A nella stagione 92-93’ proprio contro il Cagliari, con il quale da calciatore collezionò oltre 130 presenze, ma aver fatto parte del Foggia ricordato di Zemanlandiase lo porta sempre con sé. Mister Grassadonia ieri prima della partenza per la Puglia, ha risposto alle domande dei giornalisti, come si evince dai canali ufficiali della Paganese Calcio. Le parole di mister Grassadonia che ha caricato la sua squadra, pronta e combattiva a voler invertire il trend che in trasferta ha colto un solo pari e tutte sconfitte: “Metteremo in campo organizzazione ed a frutto di ciò che si è lavorato in settimana. Dobbiamo essere bravi nelle due fasi contro una squadra che gioca a memoria. Dovremo fare una buona fase difensiva e vogliamo dare continuità a quello che in casa siamo riusciti a fare a differenza delle partite ed alcune prestazioni pessime fuori casa. C’è la volontà e desiderio di ribaltare questo trend”. Chiusura sul tecnico che lo ha lanciato nel professionismo che adesso ritroverà da avversario: “Il Foggia è un insieme di giocatori che vanno a mille ed ha grande dinamismo. Se parlassimo anche noi delle assenze che abbiamo non finirei più, anzi, sono convinto che la partita che hanno disputato in Coppa non fa testo. Per me Zeman è il maestro, ed in assoluto il numero uno. Non hanno una squadra che cerca solo il tiro chirurgico da fuori, ma sanno trovare tante soluzioni offensive”. Cretella sarà recuperato, i lungo degenti resteranno out. Ultima chiosa su cosa servirà: “Il caso Covid sicuramente è fastidioso, ma ci arriviamo bene e con meno ansia ed una fase di non possesso perfetta, possiamo fare bene in uno stadio caldo e passionale come pochi”. (Ph. Tess Lapedota).

M.I.

