Ultimi due appuntamenti online per i Laboratori interculturali

Si avvia a conclusione con un doppio appuntamento on-line Il Viaggio di Sindbad – ConTesti interculturali, il progetto classificatosi al quarto posto a livello nazionale al Bando del MIBACT, Biblioteca casa di quartiere. Si comincia oggi, 13 novembre, alle ore 21.00, in streaming sulla pagina FB https://www.facebook.com/fratellistazione con l’evento organizzato dall’associazione Avvocato di strada – Sportello di Foggia, che ha curato il percorso di alta Formazione, partito lo scorso mese di gennaio nella Sala Narrativa della Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia e in altre sedi.

Presentato dal Teatro Pubblico Pugliese, ente capofila, il progetto è promosso, infatti, dalla Biblioteca “La Magna Capitana” e dalla Biblioteca “Nicola Bernardini” di Lecce, con una fitta rete di partner: associazione Fratelli della Stazione, associazione di promozione sociale Edizioni Foglio di Via, associazione Avvocato di strada – Foggia e Spazio Baol.

A tirare le fila del Corso di Formazione su I diritti e i doveri dei migranti, che ha affrontato vari aspetti legati all’immigrazione, interverranno Claudio de Martino, Coordinatore dell’associazione Avvocato di Strada-Sportello di Foggia, Emiliano Moccia, Direttore del giornale di strada Fogliodivia e Madia D’Onghia, Ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Foggia e Responsabile scientifico del percorso formativo e della Clinica legale sui diritti dei senza fissa dimora e dei migranti dell’Ateneo dauno.

A seguire il monologo teatrale La ballata della luna azzurra di Riccardo Lestini, che attraverso l‟espediente narrativo della favola pone l’accento sui bisogni dei senza tetto, degli emarginati e dei più poveri.

Siamo alla fine di via Capo di Buona Speranza, estrema periferia della periferia dell’Impero. Molto oltre le colonne d’Ercole dell’umanità. Qui, in uno spiazzo incolto e abbandonato, sorge il Camposanto dei Senza Nome e Senza Patria, un cimitero consacrato dove, al termine di chissà quale viaggio, arrivano tre senza tetto: Auguste, Pierrot e Pulcinella. Stanchi, affamati e senza un soldo, vengono folgorati da un’idea bislacca e geniale: inventarsi un miracolo, la mirabile apparizione della Luna Azzurra, che per soli cinque euro riscatterà le sofferenze di tutti i desperados del mondo. Basta un poco di pubblicità e al Camposanto arriva una ciurma inverosimile e caciarona di pazzi, senza tetto, tossici, prostitute. Tutti ad aspettare la Luna Azzura. Che poi, sarà davvero un’invenzione?”

Riccardo Lestini è nato nel 1976 a Passignano sul Trasimeno (PG). Umbro di nascita e fiorentino di adozione, è scrittore, regista, critico musicale e cinematografico, blogger e insegnante di Lettere al Liceo. Con edizioni fogliodivia ha pubblicato i romanzi Il Piccolo Principe è morto (Premio Santucce Storm Festival) e Firenze, un film. Per il teatro ha firmato oltre cinquanta regie, della maggior parte delle quali è anche interprete e autore del testo.

Ultimo appuntamento anche per i laboratori interculturali a cura dell’Organizzazione di Volontariato Fratelli della Stazione.

Sabato 14 novembre 2020, alle ore 18.30, sempre in streaming sulla pagina FB https://www.facebook.com/fratellistazione, si terrà il laboratorio Storie d’Oltremare: le vittime di tratta tra passato e presente.

Al centro dell’incontro il romanzo La Polacca. Immigrati, ruffiani e schiave al principio del XX secolo, Edizioni Fogliodivia 2020.

Moderate dal giornalista Emiliano Moccia, Responsabile di Edizioni Fogliodivia, interverranno l’autrice argentina Myrtha Schalom, la traduttrice Erika Casali e la Responsabile del progetto “La Puglia non tratta – insieme per le vittime”, Giusy Cappa, per approfondire il tema dell’immigrazione clandestina e dello sfruttamento sessuale attraverso le pagine del libro, che prende le mosse da una vicenda realmente accaduta agli inizi del secolo scorso.

