Le aziende del territorio a caccia di talenti

L’Università di Foggia continua a progettare il futuro per i suoi studenti. E questa volta lo fa con la nuova Virtual Fair “Talent for Career”, uno spazio di orientamento al lavoro e di conoscenza del mondo delle imprese, che si svolgerà nei giorni 17, 18 e 19 novembre. Una fiera del lavoro innovativa, declinata interamente on line, che intende agevolare l’incontro tra domanda e offerta e che, allo stesso tempo, si configura come un’opportunità di crescita e arricchimento per gli studenti e i neo laureati, ma anche per le stesse aziende del territorio che vi prenderanno parte.

L’iniziativa, nata su proposta del nuovo Career Development Center di Ateneo e dall’Area orientamento e Placement di Unifg, ha ottenuto l’adesione delle imprese e di importantissimi opinion leaders del panorama nazionale che daranno vita a una serie di “Inspirational speech”a cui si aggiungeranno professionisti provenienti dal mondo delle startup e della formazione che offriranno supporto ai partecipanti nel loro ruolo di coach. Il tutto nell’ottica della promozione e dell’animazione di una rete territoriale.

La tre giorni di incontri, organizzata con il contributo di EleHub, prevede un programma articolato che, accanto al recruitment tradizionale con specifici momenti di incontro tra domanda e offerta di lavoro e stage, vedrà anche delle vere e proprie business challenges. Nei giorni scorsi, infatti, le cinque aziende selezionate (Blab, Eurosa, Manta Group, Generali e IFun) hanno lanciato una serie di sfide rivolte a studenti, laureati e dottori di ricerca che, organizzati in team, si cimenteranno per la prima volta con il mondo del lavoro, andando alla ricerca di soluzioni innovative rispetto a reali problematiche aziendali, imprenditoriali, manageriali e tecniche, relative a specifici settori. Un vero e proprio banco di prova con un premio finale in denaro da 500 euro assegnato da una giuria mista, composta da docenti, studenti e personalità aziendali.

“Può, il batter d’ali di una farfalla in Brasile, provocare un tornado in Texas?”, si chiedeva Lorenz: l’Università di Foggia è convinta che la risposta sia sì. “Il talento dei nostri studenti e laureati può diventare germoglio di cambiamento ed innovazione, forza motrice per cambiare la rotta – commenta la prof.ssa Mariangela Caroprese, delegata del Rettore per il Placement – Coltiviamo talenti, orientiamo percorsi, costruiamo futuro. È per questo che abbiamo inteso fornire un aiuto concreto ai nostri laureandi, affiancandoli nel loro percorso di crescita con una Virtual Fair che offra loro la possibilità di mettersi concretamente alla prova, stimolando l’autodeterminazione e la conoscenza di se stessi, esercizi fondamentali per affrontare, per la prima volta, una realtà lavorativa”.

In questa ottica Talent for Career non sarà solo uno spazio per fare recruiting ma anche un’occasione per ripensarsi attraverso gli inspirational speech di illustri relatori, professionisti di successo provenienti da un mondo del lavoro in continua evoluzione: Oscar di Montigny, Chief Innovation, Sustainability and Value Strategy Officer di Banca Mediolanum e Presidente di Flowe; Sandro Formica, Ph.D. e Professore di Scienza del Sé presso la FIU – Florida International University di Miami; Isabella Fumagalli, Amministratore Delegato Gruppo BNP Paribas Cardif; Tiziana Olivieri, Western Europe Executive Industry Director di Microsoft. Ciascun protagonista, unico nel suo genere ed eccellenza nel proprio campo, in ogni webinar, metterà a disposizione la propria combinazione vincente di soft e hard skills, volano per un ingresso di successo nel mercato del lavoro.

