Ucraina, Prigozhin annuncia la presa completa di Bakhmut

(Adnkronos) – Evgheny Prigozhin ha annunciato la completa presa di Bakhmut da parte delle sue forze, in un video pubblicato sul canale Telegram della Wagner. Il comandante dei mercenari russi dopo più di sette mesi di combattimenti ha annunciato la conquista della città in tuta mimetica, di fronte a un gruppo di uomini con il volto coperto, con bandiere nere della Wagner e bandiere russe. Sullo sfondo delle parole di Prigozhin, sono udibili colpi di cannone. Nel suo breve discorso Prigozhin non manca di attaccare il ministro della Difesa Sergei Shoigu e il capo di stato maggiore, Valery Gerasimov. I mercenari della Wagner lasceranno Bakhmut il 25 "per riposarsi", ha anticipato Prigozhin, precisando che allora la città sarà trasferita sotto il controllo del ministero della Difesa russo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Maggio 2023