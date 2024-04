Ucraina, bombardiere russo precipita a est della Crimea

(Adnkronos) – Un bombardiere russo Tu-22M a lungo raggio è precipitato nella regione di Stavropol nel sud della Russia, a est della Crimea. Lo riferisce il ministero della Difesa russo citato dall'agenzia di stampa Ria Novosti. "Nel territorio di Stavropol, dopo aver completato una missione di combattimento mentre tornava all'aeroporto in patria, un aereo Tu-22M3 delle forze aerospaziali russe si è schiantato. I piloti si sono lanciati", afferma la nota, spiegando che sono stati evacuati tre uomini mentre si cerca un quarto. Secondo i dati preliminari citati dalla Ria, la causa dello schianto è stato un malfunzionamento tecnico. Non c'erano munizioni a bordo e l'aereo si è schiantato in una zona deserta. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Aprile 2024