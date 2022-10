Omicidio nel Foggiano dove e’ stato ucciso Gerardo Tammaro, padre di Mirko, il ragazzo reo confesso dell’omicidio di Andrea Gaeta, il ventenne assassinato in via Saragat la notte del 3 settembre scorso. Gerardo Tammaro e’ stato ucciso questa mattina alla periferia di Orta Nova, nella zona di via Salvo D’Acquisto. Stando ad una prima ricostruzione una o piu’ persona avrebbero esploso 4 o 5 colpi d’arma da fuoco. Sul posto carabinieri e personale del 118 ma per l’uomo non c’e’ stato nulla da fare.

