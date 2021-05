Tornano i Tarantula Garganica con un nuovo album in uscita il 10 giugno

A 4 anni dall’uscita dell’ultimo disco, i Tarantula Garganica si confermano vivaci interpreti nel panorama musicale popolare con la pubblicazione di “Come Staje”, sesto album che parte dal repertorio di musiche e suoni della Puglia per raccontare emozioni e sensazioni dal sapore di libertà.Dopo il loro esordio nel 2002, i Tarantula Garganica percorrono un itinerario musicale che li vede scoprire e valorizzare canti, poesie e balli di una cultura del popolo un tempo lontana ma divenuta identitaria per il territorio.A suon di chitarra battente, castagnole accompagnati da un sound innovativo, cominciano un percorso che li porta a registrare diversi album e ad esportare la musica di questa parte della Puglia in tutto il mondo, tenendo concerti in tutti i continenti, dall’America all’Oceania.Ed ecco che, dopo oltre un anno senza concerti ed eventi, i Tarantula Garganica tornano a suonare i ritmi della tarantella, linguaggio antico a cui danno una nuova veste, seguendo quel filo conduttore che li caratterizza da sempre, l’amore per la propria terra.– “Come Staje”, dal 10 giugno nei negozi di dischi e su tutti gli store digitali, sarà un omaggio alla libertà, alla spensieratezza, ma anche alla terra del Gargano, che in ogni suo angolo sembra fatta di musica e parole; – dice Peppe Totaro, voce e leader del gruppo, – se è vero che la pandemia ha quasi paralizzato il mondo questo non vale per l’arte che, anzi, stimolata da nuovi stati d’animo e riflessioni, si è dovuta rinnovare ed è pronta a raccontare amore, bellezze e libertà. –Il lavoro discografico è stato prodotto da Studio Uno supportato dalla “Programmazione Puglia Sounds Record 2020/2021 – Regione Puglia – FSC 2014/2020 – Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro”, un prezioso supporto che sostiene gli artisti e produzioni made in Puglia in un momento delicato come quello che stiamo vivendo.

