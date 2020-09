Tornano a settembre gli appuntamenti di “Sarà l’Estate”

Ancora appuntamenti con il teatro e la musica dal vivo per “Sarà l’Estate”, il cartellone degli eventi della Città di Manfredonia – realizzato da Teatro Pubblico Pugliese e Bottega degli Apocrifi, con la collaborazione del Gal DaunOfantino e il Patrocinio del Comune – che nasce dalla necessità di ritrovarsi all’aperto e rispondere alle incertezze e a i dubbi di questo particolare periodo, con un rito collettivo fatto di bellezza.

Il prossimo evento, in programma domenica 6 settembre alle 21 nella nuova Piazza di Comunità (Cortile Scuola Media Perotto) adiacente al Teatro Comunale “Lucio Dalla”, è “La Partita, antologia pasoliniana in forma calcistica”. Una produzione delle compagnie La Luna nel Letto e Bottega degli Apocrifi, di e con Salvatore Marci, con Fabio Trimigno (violino e pianoforte) e Giovanni Antonio Salvemini (chitarra). La partita è un concerto in memoria di una voce che non può più parlare, un recupero sul suono contemporaneo delle parole di un poeta imprevisto, scandaloso, ricercato vivo o morto che sia… Tutto questo attraverso il collante leggero e romantico del calcio, inteso come gioco, sia chiaro, una vera e propria “pia consolazione”, come diceva il nostro. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria su Eventbrite_La partita

Sarà sempre il cortile della Scuola Perotto – in una cornice urbana e periferica che viene messa a valore e riconquista la sua funzione pubblica – ad ospitare “Quel mondo salvato dai ragazzini”, il laboratorio teatrale gratuito aperto ai ragazzi e agli adulti della città in programma dal 7 all’11 settembre (dalle 18.00 alle 20.30). Si partirà dal libro di Elsa Morante “Il mondo Salvato dai ragazzini”, con la guida di Cosimo Severo, Fabio Trimigno e Giovanni Salvemini, per realizzare il coro teatrale dello spettacolo “#InCoro”. Lo spettacolo nato da un’idea di Stefania Marrone e Cosimo Severo, liberamente ispirato a “La canzone degli F.P. e degli I.M. di Elsa Morante” – in programma venerdì 11 e sabato 12 settembre alle 21 nella nuova Piazza di Comunità – chiuderà la rassegna “Sarà l’Estate”. Le iscrizioni al laboratorio gratuito possono essere effettuate tramite Eventbrite_laboratorio teatrale gratuito

Per lo spettacolo #inCoro biglietti a partire da € 5,00 acquistabili online su Eventbrite o presso la biglietteria del Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia (da lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00 e nel sabato di spettacolo). INFO per tutti gli eventi ai numeri 0884.532829 e 335.244843.

La prenotazione a tutti gli spettacoli viene garantita fino alle 21.15.

Il laboratorio e lo spettacolo #inCoro sono realizzati all’interno della progettazione culturale degli Apocrifi sostenuta dalla Regione Puglia attraverso il Teatro Pubblico Pugliese con la “Programmazione Custodiamo la cultura in Puglia”.

«Abbiamo scelto di intitolare il nostro progetto – inaugurato il 30 luglio con il concerto “non di solo Mozart” – “L’anno che verrà”, provando a guardare negli occhi l’incertezza che ci aspetta. Il piccolo progetto prevede la realizzazione di 7 spettacoli entro maggio 2021, anche con il coinvolgimento delle Scuole. Provare a guardare lontano è la principale forma di bellezza che sentiamo di dover coltivare in questo momento», afferma la compagnia Bottega degli Apocrifi.

