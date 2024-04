Terremoto in Toscana, sciame sismico tra Firenze e Prato

(Adnkronos) – Terremoto oggi in Toscana, con "sciame sismico con scosse di lieve entità" tra le province di Firenze e Prato. "Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata avvertita dalla popolazione tra Barberino di Mugello e la Val di Bisenzio. Sono circa 50 le scosse registrate nello sciame sismico, al momento non sono segnalate criticità", scrive su Facebook il presidente della Regione, Eugenio Giani, informando che è "in corso il monitoraggio del sistema regionale". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Aprile 2024