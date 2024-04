Spagna, l’annuncio di Sanchez: “Lunedì decido se restare premier”

(Adnkronos) – Shock a Madrid. Il premier spagnolo Pedro Sanchez annuncia che lunedì farà sapere se si dimetterà o meno, in una quanto meno inusuale lettera ai cittadini, nella quale ha parlato dell'inchiesta che coinvolge la moglie, Begonia Gomez, indagata per corruzione e traffico di influenze "in seguito alla denuncia – scrive Sanchez nel testo pubblicato sui social – di una organizzazione di estrema destra chiamata Mani Pulite". "Devo fermarmi e riflettere – afferma il premier – Vale la pena tutto questo? Non lo so". Il primo ministro socialista, che ha cancellato tutti i suoi impegni da qui al 29 aprile, continua: "Ho urgente bisogno di una risposta alla domanda se devo continuare a essere a capo del governo o dimettermi da questo alto onore". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Aprile 2024