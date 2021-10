“Russia versus America”

Nel corso dei loro cinquant’anni di attività artistica, gli Amici della Musica di Foggia hanno sempre riservato al pubblico dei momenti di massima suggestione come l’esibizione di grandi gruppi orchestrali, e ogni volta sono stati palpabili l’entusiasmo e l’apprezzamento degli spettatori.È ciò che accadrà, certamente, anche oggi al Teatro Comunale “Umberto Giordano” quando, per il nuovo appuntamento della 51^ stagione musicale, si esibiranno gli elementi di un’istituzione internazionale come la Ukrainian Radio Symphony Orchestra, l’orchestra della Radio Ucraina che ha sede a Kiev, dove vengono eseguiti concerti, effettuate le prove e le registrazioni. L’ensemble è stato fondato nel 1929, e da allora è stato diretto da importanti maestri. Dal 2005 è diretto dal Maestro Volodymyr Sheiko, che è anche Kapellmeister.Il titolo del programma, che sembra strizzare ironicamente l’occhio tanto alla storia contemporanea quanto alla saga cinematografica di Rocky, crea in realtà un ponte musicale tra Est e Ovest facendo dialogare Gershwin e Dvorak. Un dialogo pacifico, l’unico tipo di dialogo possibile quando il linguaggio è quello della musica.

