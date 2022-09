Rassegna di musica e spettacolo a Torre Alemanna e Palazzo Fornari

Prenderà il via il 12 settembre alle ore 21 la rassegna di musica e spettacolo promossa dal Comune di Cerignola e Teatro Pubblico Pugliese tesa a rafforzare il valore di due siti artistici simboli della città delle fosse granaie: Torre Alemanna e Palazzo Fornari.

La sinergia espressa dall’amministrazione locale e dall’ente regionale ha dato vita a cinque appuntamenti serali, tre dei quali si terranno a Torre Alemanna e due a Palazzo Fornari.

Il debutto è previsto per lunedì 12 settembre a Torre Alemanna con lo spettacolo teatrale “L’arco di Atalanta” di e con Carla De Girolamo. Si tratta di uno spettacolo di narrazione ispirato alla storia di Gianni Rodari Atalanta e al mito di greco di una delle poche eroine in mezzo a tanti eroi. Uno spettacolo intenso e affascinante, con momenti di comicità e ilarità, per avvicinare tutti alla mitologia.

Si continua, il 13 settembre alle ore 21, con le note eleganti di Maurizio Rana e i suoi handpan, strumenti a percussione armonica costituiti da due cupole metalliche poste una sopra l’altra con le pance opposte. Rana è uno dei massimi esponenti della world music e new age.

Gli appuntamenti presso Torre Alemanna si chiudono, il 15 settembre alle ore 21, con lo spettacolo di danza e musica What is love? della OrEx Dance Tribe.

What is Love è una riflessione danzata sull’amore come sentimento semplice, spontaneo, gratuito.

Nello spettacolo, diviso in varie immagini e scene non direttamente consequenziali, ma legate tra loro da un unico filo conduttore, vengono indagate varie sfaccettature di amori disfunzionali e le possibili reazioni sociali collegate alle situazioni raccontate. La rassegna si sposta in città a Palazzo Fornari per gli ultimi due appuntamenti.

Il 21 settembre alle ore 21 è la volta di Giorgia Saraò e il suo live Màs Música Latina. Un concerto dove la cantante ripercorrerà la storia della musica latina.

Chiude questo ciclo di appuntamenti artistici lo spettacolo Acqua!Acqua!Acqua di Adelmo Monachese, diretto e interpretato da Pierluigi Bevilacqua e Roberto Galano con la produzione del Teatro dei Limoni, Piccola Compagnia Impertinente e Fondazione Monti Uniti di Foggia e che andrà in scena il 29 settembre alle ore 21. Una commedia tragico-comica sulle (dis)avventure di Joshua Slocum, marinaio che decide di fare il giro del mondo in solitaria.

Condividi sui Social!