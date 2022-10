Punto d’oro strappato in inferiorità numerica sul campo della Juve Stabia

Al “Menti” di Castellammare di Stabia è andato in scena la nona giornata di campionato del girone C di Lega Pro. Un Foggia subito aggressivo e volenteroso in forcing nei primi dieci minuti di gioco ed al quindicesimo stava sfiorando il gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo con il portiere della Juve Stabia che ha smanacciato ancora in corner. Un grandissimo Foggia al 19’ vicino al gol con Frigerio. Al 23’ su iniziativa di Vutahj, Garrattoni in rovesciata non è riuscito a convertire in gol. Un Foggia molto propositivo che ha concesso soltanto al ventinovesimo il primo squillo ai padroni di casa della Juve Stabia con Scaccabarozzi Al minuto 36’ l’ex Monopoli, Vutahj ha avuto l’occasione per sbloccare il match da posizione defilata ma la palla si è spenta per questione di centimetri. Al 45esimo un pericolo in casa Foggia, con Scaccabarozzi che ha costretto il portiere Nobile alla deviazione in calcio d’angolo. Un minuto dopo Vutah, si è fatto buttare fuori per doppia ammonizione, lasciando così per i prossimi 45 minuti i suoi compagni di squadra. Solo un minuto di recupero concesso a fine primo tempo con il Foggia di Gallo che si è messo con il 5-3-1. Ad inizio ripresa Gallo ha inserito Di Pasquale per Sciacca passando al 4-4-1. Ammonito al 55’ anche Pippo Costa in casa Foggia per fallo ai danni di uno scatenato Scaccabarozzi che dal fondo avrebbe potuto mettere un pallone pericoloso. Sugli sviluppi della stessa punizione, la spizzata di Altobelli è terminata fuori. Al sessantesimo la Juve Stabia molto aggressiva ma anche fallosa riversatasi nella metà campo foggiana. E sessanta secondi dopo entra Bentivegna per Pandolfi ed anche Zigoni, passando ad un tridente d’attacco con anche Santos. Al 63’ Mignannelli vicinissimo al gol ma Costa ha deviato in calcio d’angolo, difendendo con i denti. Al settantunesimo il Foggia con Costa, tra i migliori ha trovato una traversa. Doppio cambio per la Juve Stabia, un minuto dopo Berardocco e D’Agostino. All’82esimo Santos sul primo palo ha portato in vantaggio le Vespe. Ed un minuto dopo Rizzo è stato sostituito da Ogunseye e Petermann è stato rilevato da Peralta con un Foggia che è passato a trazione offensiva nonostante l’inferiorità numerica ma con l’obiettivo di provare a recuperarla. A cinque dalla fine è uscito Santos ed a tre dalla fine, Ogunseye all’87’ ha inzuccato di testa al volo e portato in visibilio i tifosi ospiti giunti a Castellammare per un pari per lo meno meritato, Cinque i minuti di recupero concessi dal direttore di gara, con un finale convulso e nervoso. Ma finisce 1 a1 con il Foggia che ha strappato un punto d’oro e sabato pomeriggio affronterà allo ‘Zaccheria’ il derby contro la Fidelis Andria, galvanizzata da una vittoria per 3 a 0. La cura Gallo è solamente iniziata ma sicuramente nel migliore dei modi perché si è assistito ad un Foggia con personalità e che per lunghi tratti avrebbe meritato la vittoria. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

