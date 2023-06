A Rocchetta Sant’Antonio si è svolta la cerimonia di consegna del premio ferroviario Europeo “Euroferr” a 55 Sindaci delle Stazioni Ofantine considerate dall’Associations Europeenne des Cheminots, – AEC -, come stazioni ad alta valenza storica, turistica, ambientale e archeologica.

Inoltre sono stati premiati: Fondazione FS nel decennale dalla sua nascita e il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa; il premio è stato ritirato dal dottor Fattori dirigente e responsabile relazioni esterne di Fondazione FS che ha annunciato l’inizio di un servizio turistico dalla Toscana verso Rocchetta Sant’Antonio’, che per i prossimi mesi sarà svolto con treni speciali chiamato treni della “Dolce Vita” “; Regione Puglia: il premio è stato ritirato dall’Assessore Rosa Barone che ha evidenziato l’importanza delle linee Ofantine per il turismo e l’economia del territorio; l’associazione ferroviaria InLoCoMotivi. Il premio è stato ritirato dalla figura storica della linea Avellino rocchetta dottor Pietro Mitrione che ha descritto la storia delle ferrovie Ofantine evidenziandone le potenzialità; Poi l Generale del genio ferrovieri (riserva), Consigliere Nazionale AEC, M Pietrangeli ha spiegato il significato del premio Euroferr: “Noi di AEC consideriamo che le stazioni non solo punti di transito ma soprattutto porte di ingresso a territori meravigliosi dal punto di vista storico, turistico, ambientale e archeologico. In sostanza vogliamo valorizzare le antiche stazioni per farle rinascere con i loro magici territori che spesso si possono raggiungere solo in macchina.

Al termine e della festosa Cerimonia Europea, la Stazione di Rocchetta Sant’Antonio – Lacedonia è stata dichiarata Capitale delle Ferrovie Turistiche Ofantine.



Pubblicato il 27 Giugno 2023