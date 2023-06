Russia, chi è il manager italiano fermato a Mosca

(Adnkronos) – Giovanni Di Massa, il manager fermato a Mosca, lavora per la Iss international. Sul suo profilo Linkedin Di Massa, nato nel 1961, laureato in ingegneria nucleare alla Sapienza di Roma, si descrive come 'Country manager Middle East' della società, con base ad Abu Dhabi dal giugno dello scorso anno. Sul sito la Iss International S.p.A. – con sedi a Roma e Milano – si presenta come una società Italiana di Servizi Integrati di ingegneria che è presente ed opera in ambito nazionale ed internazionale: le sue attività spaziano dagli Emirati al Qatar, dalla Nigeria al Congo, dal Mozambico all'Egitto, dall'Algeria alla Russia. Fondata nel 2004 a Roma da Giuseppe Bellantoni, Iss International SpA – Integrated Services Solution opera nel mercato dell'energia e dell’Oil&Gas. Attualmente il gruppo è formato da quattro società, due divisioni ed otto sedi secondarie, "ognuna delle quali è specializzata in un area o settore specifico in modo da garantire ai nostri clienti la solidità di un gruppo e la flessibilità di un sistema integrato di servizi nel rispetto dei più elevati standard qualitativi". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Giugno 2023