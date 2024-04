Parlamento europeo approva nuovo patto di stabilità

(Adnkronos) – L'Europarlamento ha approvato il nuovo patto di stabilità. Nella votazione sulla riforma del braccio preventivo del patto di stabilità oggi a Strasburgo pochissimi eurodeputati italiani si sono espressi a favore. Si tratta di Lara Comi (Forza Italia) e Herbert Dorfmann (Svp) per il gruppo del Ppe e di Marco Zullo (Renew) e di Sandro Gozi, italiano di Renew ma eletto in Francia con Renaissance. Tutti gli altri si sono o astenuti o hanno votato contro. Gli eurodeputati di Forza Italia (gruppo Ppe) si sono astenuti, come quelli di Forza Italia e della Lega, perché "va bene così", ha detto a margine della plenaria la vice capodelegazione Alessandra Mussolini. Con il voto sulla riforma del patto di stabilità "abbiamo unito la politica italiana", ha commentato con una battuta il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, riguardo all'esito della votazione nel Parlamento Europeo sulla riforma del governance economica dell'Ue. Gli eurodeputati del Pd si sono astenuti nella votazione sulla riforma del patto di stabilità "immagino più per ragioni di politica interna" che per dissenso sul documento, ha detto Gentiloni, a margine della plenaria a Strasburgo. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Aprile 2024