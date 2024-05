Napoli, alla guida di un suv investe e uccide una 21enne: caccia al pirata

(Adnkronos) – Investita e uccisa da un suv mentre si mette alla guida della sua auto. L'investitore non si ferma a prestare soccorso e si dà alla fuga. È morta all'uscita di un locale una 21enne di Napoli. La giovane era in compagnia di alcune amiche in via Cattolica, nella zona occidentale di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, verso le 6.30 di questa mattina, alcuni testimoni hanno visto un suv investire la 21enne che si stava mettendo alla guida della sua auto. La giovane è morta sul colpo. Ora è caccia all'auto pirata, che per il momento ha fatto perdere le proprie tracce. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Maggio 2024