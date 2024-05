(Adnkronos) – Come atteso, la presidente della Georgia Salome Zurabishvili ha posto il veto sulla legge sugli agenti stranieri, approvata nei giorni scorsi in via definitiva dal Parlamento di Tblisi. "Ho posto il veto sulla legge 'russa’", ha dichiarato Zurabishvili. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Maggio 2024